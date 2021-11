Todesfahrer soll von anderem Tatort geflohen sein

Laut NBC News floh der 39-jährige Mann möglicherweise vom Ort einer Messerstecherei, als er plötzlich mit seinem Fahrzeug eine Polizeisperre durchbrach und anschließend in die Paraden-Teilnehmer raste und fünf Menschen tötete und Dutzende weitere verletzte. In den sozialen Medien verbreiteten sich nach Bekanntwerden der Identität des Verdächtigen zahlreiche Informationen zu seiner kriminellen Vorgeschichte. Er soll nicht zum ersten Mal verhaftet worden sein. Ein Antifa-Aktivist behauptet auch, dass der 39-Jährige ein verurteilter Sexualstraftäter sei. Zudem gibt es auch ein Musikvideo, in dem der Verdächtige vor einem ähnlichen Auto rappt (siehe Tweets unten).