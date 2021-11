1300 demonstrieren gegen Covid-Maßnahmen

Nach der Anti-Corona-Großdemonstration am Samstag in Wien haben sich am Sonntag auch in Salzburg 1300 Menschen getroffen, um ihren Unmut gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen kundzutun. Zwar kam es durch die Demonstration zu leichten Verkehsbehinderungen, trotzdem lief sie laut Polizei ruhig ab.