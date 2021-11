Polizei warnt: Mehrere Giftköder ausgelegt!

„Ein unbekannter Täter dürfte auf einer freien Wiesenfläche in Reifnitz, Gemeinde Maria Wörth, mehrere Giftköder verteilt haben“, schildert ein Polizist. Ein 53- jähriger Mann erstattete am 20. November Anzeige, da seine sechsjährige Malteser- Mix Hündin nach einem Spaziergang Symptome einer Vergiftung aufwies. Der Mann brachte sein Haustier in eine Tierklinik, wo schließlich die Vergiftung diagnostiziert wurde.