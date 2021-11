Das Rothosen-Blatt soll sich gegen Wacker wenden

Im vorletzten Heimspiel vor der Winterpause muss Interimscoach Klaus Stocker auf die verletzten Felix Gurschler, Ronny Rikal und Marcel Krnjic verzichten. Anderson fehlt nach seiner roten Karte gegen Steyr außerdem gesperrt. Alle anderen sind an Bord. Der Trainer stellt klar: „Wacker ist wie ein rotes Tuch für uns, bisher zumindest. Darum steht auch auf unserer Flipchart in der Kabine groß geschrieben: Das ändern wir heute! Wir wollen unser erstes Tor gegen sie schießen und so auch punkten.“