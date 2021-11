Showtime! Damit muss man im Spitzensport leben

Bewerb Nummer drei der Skiweltcupsaison steht für die Damen heute am Programm. Nach dem Parallel-Event in Lech-Zürs ging es für die Slalomfahrerinnen direkt in den hohen Norden, um sich auf das Rennwochenende in Levi vorzubereiten. Showtime heißt es heute auch für Magdalena Egger. Hat es in der teaminternen Qualifikation für Sölden und Zürs noch nicht ganz gereicht, konnte sich die Lecherin bei den Zeitläufen für Levi gegen ihre Teamkolleginnen durchsetzen. Bei diesen Ausscheidungen kommt man schon ziemlich gut in den Rennmodus. Das erste Rennen der Saison muss sich also nicht unbedingt wie das erste Rennen der Saison anfühlen.