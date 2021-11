Rita Stenger wird neue Ortschefin von Siegendorf

Neunte weibliche SPÖ-Bürgermeisterin

„Mir geht es vor allem darum, den Diskurs mit den Bürgern zu pflegen. Ich möchte unsere Gemeinde gemeinsam mit den Siegendorfern gestalten. Dabei werden wir in Zukunft sicher verstärkt auf Bürgerbeteiligungsprozesse setzen. Ich möchte die Bevölkerung in meine Politik einbinden, das schafft Vertrauen, Akzeptanz und letztendlich noch mehr Lebensqualität für uns alle“, freut sich die Mandatarin auf die neue Herausforderung. Mit Stenger sind aktuell neun SPÖ-Frauen im Land als Bürgermeisterinnen tätig. „Ich würde mich freuen, wenn sich bald weitere Kolleginnen für dieses Amt begeistern“, so Stenger.