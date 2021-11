Theater-Chef: „Das werden nicht nur 20 Tage“

Impfdurchbrüche im Ensemble

Zuletzt hatte das Theater in der Josefstadt mit einigen Impfdurchbrüchen im Ensemble zu kämpfen. Mit vier Fällen gebe es „einen ,Rechnitz‘-Cluster“. Alle Betroffenen wiesen aber dank der Impfungen keine schweren Verläufe auf und seien am Wege der Besserung. Am 4. Dezember hätte man die bereits einmal verschobene Premiere spielen können, so der Theaterleiter, der die in Wien ab Freitag geltende 2Gplus-Regel nun an genau drei Abenden in den Spielstätten seines Hauses durchsetzen muss. „Ich nehme das zur Kenntnis.“