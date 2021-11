Merkel: „Vierte Welle trifft uns mit voller Wucht“

So wie in Österreich spitzt sich auch im Nachbarland Deutschland die Corona-Lage immer dramatischer zu. Kanzlerin Angela Merkel stellte deshalb am Mittwoch klar, dass es für sie keinen Zweifel gebe, dass sich Deutschland in einer „epidemischen Notlage mit nationaler Tragweite“ befindet. Sie erwarte sich daher ein „klares Signal“ bei den „überfälligen“ Bund-Länder-Beratungen, die am Donnerstag stattfinden werden, denn: „Die vierte Welle trifft unser Land mit voller Wucht!“ , sagte Merkel in einer in Erfurt per Video zugeschalteten Rede.