Ungeimpfter angeblich nicht behandelt - tot

Klinik wehrt sich gegen „unberechtigte Vorwürfe“

Auch das Klinikum hat Anzeige gegen die „unberechtigten Vorwürfe“ erstattet, wie es Anfang der Woche mitteilte. Zudem nahm es auch Bezug zu dem Video, das in sozialen Netzen kursiert. So könne es in Einzelfällen erforderlich sein, Patienten auf einer Matratze auf dem Boden zu versorgen. Das diene zur Unfallvermeidung und dazu, Verletzungen vorzubeugen.