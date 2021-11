Salzburg lockt mit Impfung in Hercules-Maschine

„Geplant ist, die Impfstraße direkt in den Laderaum des Fliegers zu verlegen“, sagte Flughafensprecher Alexander Klaus zur APA. Sollte der Andrang sehr groß sein, werde man in einem Bus neben der Maschine zusätzlich impfen. Anschließend geben Soldaten „beeindruckende An- und Einblicke“ in die Hercules, betonte das Land in einer Aussendung. Eine Voranmeldung sei nicht notwendig.