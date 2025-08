Marokkaner (22) riss Frau Halskette ab

Die Szenen spielten sich am helllichten Samstag ab: Der Marokkaner sprach eine 68-jährige Kroatin an und riss ihr die Halskette ab. Er wollte daraufhin flüchten, was sein Opfer aber verhinderte. Mithilfe eines Passanten gelang es der Frau, den Ketten-Räuber festzuhalten, bis die Polizei eintraf.