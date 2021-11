Flughafen Wien: Impfaktion in einer Boeing 777

„Herzlich willkommen an Bord von Austrian Airlines. Danke, dass Sie sich für einen Impftermin in unserer Boeing 777 entschieden haben und damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten. Die berechnete Flugzeit dauert nur wenige Minuten. Die Crew von Austrian Airlines, Flughafen Wien und Rotem Kreuz Niederösterreich wünscht einen angenehmen Aufenthalt an Bord“, etwa in dieser Art wird die Durchsage für alle Impfwilligen lauten, die sich bei der Impfaktion am Samstag den Erst-, Zweit- oder Drittstich abholen.