Impfungen im Flugzeug kamen bei Salzburgern gut an

Einige wollten nicht mehr beim Impfbus warten

Viele haben sich an diesem Dienstag kurze Wartezeiten erhofft und gaben bei den Impfbussen in den vergangenen Tagen auf. Andere nutzten einfach den Anlass und holten sich ihren dritten Stich. So wie Johann Mayerhofer aus Deutschland der einen Zweitwohnsitz in Salzburg hat und froh über die Möglichkeit war. Impfen sollte bald auch am Sonntag gehen, wie es aus inoffiziellen Quellen heißt. „Wenn wir den Auftrag vom Land bekommen, sind wir bereit, auch wenn unsere Mitarbeiter bereits sehr belastet sind“, so Roberta Thanner vom Roten Kreuz.