Torjäger landete gleich zwei Volltreffer

Mit 2:1 nahm Titelfavorit Grödig in der Salzburger Liga die Starthürde in Eugendorf. Wo auch das Trainerduell Pfeifenberger gegen Deliu, der beim Gastspiel auf Ex-Sportchef und -Klub traf, stieg. Speziell getroffen hat dabei Petrit Nika: Zurück in Grödig schlug sein Freistoß zur 1:0-Führung ein – wohlgemerkt in Minute 64, nachdem er erst kurz davor eingewechselt worden war.