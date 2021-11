Lockdown: Das „Ho-Rakel“ hatte schon wieder recht

Kann er in die Zukunft sehen, oder hat er etwa doch Insider-Informationen? Szene-Gastronom Martin Ho hat am Donnerstagabend in den sozialen Medien bekannt gegeben, seine Lokale in Wien wegen der aktuellen Corona-Situation vorübergehend zu schließen - und zwar just am kommenden Montag, also jenem Tag, wo ganz Österreich in den noch nicht einmal offiziell bekannt gegebenen nächsten Lockdown geht.