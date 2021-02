Lockdown-Länge: Szene-Wirt Martin Ho hatte recht

Für die Gastronomie heißt es weiterhin warten. Warten auf bessere Zeiten „rund um Ostern“. Wie die Regierung am Montagnachmittag bekannt gegeben hat, ist aufgrund der Corona-Pandemie an eine Öffnung derzeit nicht zu denken. Und so mancher Gastronom hatte dies offenbar schon vor längerer Zeit im Gespür.