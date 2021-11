Friseure und Physios schon jetzt am Kämpfen

Für Andreas Paischer ist der Lockdown eine doppelte Katastrophe. Der Friseur besitzt vier Geschäfte – in Salzburg und Oberösterreich. In beiden Bundesländern dürfen er und seine 40 Mitarbeiter ab Montag die Haare der Kunden nicht mehr schneiden. „Gerade in der Vorweihnachtszeit oder Richtung Heiligabend wollen sich die Leute hübsch machen“, sagt Paischer. Oktober und November zählen traditionell zu den eher schwächeren Monaten für Friseure und Beauty-Salons. Das Geschäft verlief aber schon seit der Ausweitung der Maskenpflicht Mitte Oktober schlechter als sonst. „Die ertragreichste Geschäftszeit fällt für uns jetzt halt auch noch weg.“