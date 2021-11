Nach Schlachthof-Aus übernehmen die Metzgereien

Doch nun gibt es Hoffnung, ab Jänner übernehmen Betriebe wie Natter in Andelsbuch oder Gstach in Rankweil das Schlachtgeschäft. Die Metzgereien werden für ihre Zusatzinvestitionen finanziell vom Land unterstützt - dafür sind sie allerdings an ein bestimmtes Preissegment gebunden. Probleme dürfte es dennoch geben, denn es ist überaus fraglich, ob die nötigen Kapazitäten wirklich so rasch hochgefahren werden können - das Land ist noch immer auf der Suche nach weiteren Partnerbetrieben.