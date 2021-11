Lockdown für alle: ja, nein und vielleicht

Schockierende Zahlen

Nachdem am Mittwoch dann aber schockierende 944 Neuinfektionen im Ländle gezählt wurden, stieg die Nervosität spürbar an. Bereits einen Tag zuvor warnte SPÖ-Landesvorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger Landeshauptmann Markus Wallner davor, den Experten kein Gehör zu schenken, weil diese „unpopuläre Maßnahmen“ einforderten. Gestern dann verlangte sie von Wallner, sich für einen harten Lockdown für alle einzusetzen - nur so könnte die kritische Situation in den Spitälern entschärft werden.