Grenze zu Belarus: Polen nimmt 100 Migranten fest

Migranten in der Kälte

Unterdessen verbrachten in Weißrussland Hunderte Migranten an der Grenze zu Polen trotz Kälte den elften Tag in Folge die Nacht unter freiem Himmel. Sie wärmten sich an Feuerstellen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor Ort berichtete.