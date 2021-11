„Ich finde das alles unerträglich!“

Sprickler-Falschlunger: Dieses Nichtzuhören. Dieses Nicht-auf-die-Experten-hören-wollen ist für mich einfach unerträglich. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo etwa in Salzburg bereits über Triage gesprochen wird. Ja wissen Stelzer, Haslauer, Wallner und Co. denn nicht, was das bedeutet?! Es bedeutet etwa, dass Menschen, die auf eine Hüft-Operation warten, die sich nicht mehr bewegen können, gegen deren Schmerzen auch Medikamente nicht mehr helfen, von den Spitälern abgewiesen werden. Die Alten und die Gebrechlichen - das werden die ersten sein, die eine Triage trifft. Ich könnte in so einer Situation keine Minute mehr schlafen.