Jede dritte Operation in Oberösterreich abgesagt

Wenn es so weitergeht, dann werden nur noch lebensnotwendige Eingriffe durchgeführt werden können“ – ein düsteres Bild zeichnet Jutta Oberweger von der oö. Gesundheitsholding. In der Vorwoche musste in den Regionalspitälern der Holding ein Drittel der Operationen verschoben werden – in neun Tagen waren das 352 Eingriffe. Aus dem Krankenhaus Freistadt kam am Montag die Meldung des ärztlichen Direktors Norbert Fritsch: „Eine Vollstation ist derzeit mit Covid-Patienten belegt. Auf der Intensivstation haben wir eine Vollauslastung mit Covid-Patienten mit schweren Erkrankungen.“ Das Spital befinde sich im Krisenmodus. Im Kepler-Klinikum werden derzeit sogar mehr als 30 Prozent der Eingriffe abgesagt, es geht eher Richtung 40 Prozent.