Die tollsten Party-Outfits der Hollywood-Beautys

Silvester steht vor der Tür, und auch wenn uns die Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren die Lust am Party machen ein wenig verdorben hat, darf es zum Jahreswechsel doch dennoch glanzvoll zugehen. Die Promis haben sich bereits in den letzten Wochen modisch ausgetobt und sich in den schönsten Glamour-Outfits präsentiert.