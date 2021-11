Abzocke nimmt im Lockdown und Advent wieder zu

Fehlerhaftes Impressum als schlagkräftiges Indiz

Nicht die einzige Art und Weise, mit der die Gauner, vor allem in der Adventszeit oder auch in Lockdowns, gerne ihr Konto aufbessern. Vor allem gefälschte Kopien von Onlineshops seriöser Anbieter wie etwa Media Markt, Amazon und Co. überfluten das Netz. Sie sehen täuschend echt aus, ein simpler Blick auf das fehlende oder unvollständige Impressum sowie Schreibfehler in der Internetadresse des Anbieters würde sie rasch entlarven. Und doch fielen bereits im Vorjahr fast 40.000 Österreicher diversen Online-Betrugsvarianten zum Opfer.