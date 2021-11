„Keine Ausreden!“ Ronaldo analysiert Quali-Pleite

Für Mitrovic war viel Genugtuung dabei. Der Fulham-Stürmer war im November des Vorjahres im Play-off um die EM-Teilnahme im Elferschießen gegen Schottland gescheitert. Der 27-Jährige ist mittlerweile Serbiens Rekordtorschütze. In 69 Länderspielen kommt er auf 44 Tore. „Wir haben eine großartige Stimmung im Team, die beste, an die ich mich erinnern kann. Und ich bin schon lange dabei“, sagte Mitrovic. Teamchef Dragan Stojkovic (56) ist erst seit März im Amt. Der einst begnadete Spielmacher von Jugoslawien sah das Potenzial in seiner Mannschaft noch nicht ausgeschöpft. „Ich sage immer, dass keiner unserer Gegner Flügel hat und deshalb nicht fliegen kann. Das Spielfeld ist für alle gleich“, meinte Stojkovic.