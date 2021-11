„Half-Life“-Veteran kündigt süßes Katzen-Spiel an

Er hat an gefeierten Action-Krachern wie „Counter Strike: Global Offensive“, „Portal 2“, „Half-Life 2“ oder „Left 4 Dead“ entscheidend mitgewirkt, jetzt widmet sich Game-Designer Matt T. Wood lieber süßen Kätzchen: In „Little Kitty, Big City“, dem Erstlingswerk der von ihm gegründeten Indie-Spieleschmiede Double Dagger Studio, schlüpfen PC- und Konsolen-Gamer im kommenden Jahr in das Fell eines neugierigen Kätzchens, das den Weg nach Hause finden muss - was angesichts zahlreicher Ablenkungen und Abenteuer in der großen Stadt allerdings alles andere als einfach zu sein scheint. Wir zeigen den Ankündigungstrailer.