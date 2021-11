Hamilton demütigt Verstappen in Brasilien

Ist das Wort „demütigt“ nicht ein wenig übertrieben? Weltmeister Lewis Hamilton hat nach grandioser Aufholjagd das Formel-1-Rennen in Brasilien gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot ließ am Sonntag in São Paulo WM-Spitzenreiter Max Verstappen nach einem harten Zweikampf hinter sich. Aber Demütigen? Hier lesen Sie, welches große Medium so reagierte, weiters lesen Sie hier die Kommentare der internationalen Presse zum Brasilien-GP: