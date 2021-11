Adele packt bei Oprah Winfrey über ihre Ehe aus

„Ich war sehr von mir selbst enttäuscht!“ In einem Interview mit Oprah Winfrey hat Adele zum ersten Mal öffentlich über ihre Scheidung. Sie enthüllte, dass sie sich „geschämt“ habe, als es ihr klar wurde, dass die Ehe mit Simon Konecki am Ende war: „Ich nehme ein Jawort sehr ernst und so sollte es auch sein. Und wenn man Kinder hat, dann sollte man eigentlich zusammenbleiben. Deshalb war ich für meinen Sohn so enttäuscht, als es in die Brüche ging.“