Alkolenker: „Frau hat kein Recht zu sprechen“

Ein Hinweis der Bevölkerung rief die Behörden auf den Plan. Der Fahrer, ein 38-jähriger bosnischer Staatsbürger, würde in Schlangenlinien über die Nonntaler Hauptstraße (Salzburger Innenstadt) stadtauswärts fahren. Eine Streife traf den Mann an dessen Wohnadresse an und forderte ihn zu einem Alkovortest auf, der einen Wert von 1,6 Promille ergab.