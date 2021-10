Enthüllungen um Ex-Kanzler Kurz: War‘s das?

Am „System Kurz“ ändere sich durch den Wechsel an der Regierungsspitze nichts, befindet Kai Jan Krainer, Abgeordneter und Finanzsprecher der SPÖ. Denn der wegen Korruptionsvorwürfen als Kanzler zurückgetretene ÖVP-Chef halte „nach wie vor alle Fäden in der Hand“, sagte er. Auch der ehemalige Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache meint, Kurz habe keinen „Rücktritt“, sondern vielmehr einen „Rücktrick“ vollzogen. Darüber, ob der ÖVP-Klubobmann irgendwann ins Kanzleramt zurückkehrt, wird viel spekuliert. Genauso könnten allerdings Chatskandal und Korruptionsaffäre zu einem scheibchenweisen Totalabgang führen. Wie denken Sie, wie es weiter geht? Und welche Regierungsoptionen sind Ihrer Meinung nach denkbar?