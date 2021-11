WEGA-Einsatz für Corona-Falschmeldung missbraucht

Ursprünglich dürfte das Video in diversen Telegramm-Gruppen geteilt worden sein, berichtet die Polizei am Sonntag. Doch auch auf Twitter und in anderen sozialen Medien machte das Video schnell die Runde. Mit typischen Parolen wie „Wacht auf“ und Aufrufen zur Teilnahme an kommenden Corona-Demos werden die geteilten Aufnahmen kommentiert.