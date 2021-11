Steirischer Abfahrer im Reich der Waschbären

Die Trainingsgruppe von Sepp Brunner bereitet sich 14 Tage auf die Rennen in Lake Louise vor - am 26. November geht’s in Kanada los. Auch wenn sich Daniel die für Olympia verpflichtenden Impfungen schon abgeholt hat, redet er nicht allzu viel über Peking: „Für mich ist’s wichtig, jetzt konstant in die Top-Ten zu fahren. Zum Glück hab ich mein rechtes Knie, bei dem ich schon zwei Kreuzbandrisse hatte, gut im Griff.“