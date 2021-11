Waldviertler Fleischer wurde fünffach „vergoldet“

Einen tollen Auftritt legten unsere Fleischer beim Fachbewerb in Klagenfurt hin: Von insgesamt 629 Medaillen holten sie 213 nach Hause. Dabei schnitt auch der 70-jährige Waldviertler Gottfried Herzog mit: Von 129 Goldenen gewann der Fleischermeister gleich fünf. Er führt den Betrieb voller Elan und will noch lange nicht in Pension gehen: „Mein Beruf ist mein Hobby, warum sollte ich es aufgeben?“, sagt Herzog.