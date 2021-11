Kurioser Prozess: „Zuchtrüde“ hat gar keine Hoden

Die Vorgeschichte zum fast fünfstündigen Prozess spielte sich im Sommer ab. Wie berichtet, hatten Tierschützer Wind davon bekommen, dass „Bello“ in einem Zuchtbetrieb im Bezirk Gmünd äußerst schlecht gehalten werde. Sie machten also vor Ort ein Angebot und kauften das Tier den Besitzern um 200 Euro ab. Doch das Ehepaar erstattete später Anzeige, fühlte sich unter Druck gesetzt und erpresst. Die Tierschützer bestritten dies, hatten da aber bereits den Hund an einen geheimen Ort gebracht.