Wie eine Wienerin Kinder vor dem Verhungern rettet

Diesen stillen Tod zu verhindern, dem hat sich die Wienerin verschrieben. „Als ich dieses Elend gesehen habe, habe ich einfach ein paar Säcke Grieß gekauft“, erinnert sie sich an den Anfang. Vor der Verteilung musste erst das Ungeziefer ausgesiebt werden. Mittlerweile gibt es in dem Lager in Karatschi ein Ernährungsprogramm für Kinder im ersten Lebensjahr, um das sich Claudia Villani kümmert. Damit soll zumindest die Not der Allerkleinsten gelindert werden. Die Religion spielt beim Helfen übrigens keine Rolle. Da arbeiten alle zusammen!