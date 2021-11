Politische Aufregung um große Zelte in Spielfeld

Migranten aus dem Burgenland werden registriert

Laut Polizei ist es in Sachen Migrantenankünfte an der slowenisch-steirischen Grenze aber weiter recht ruhig - ganz im Gegensatz zur burgenländisch-ungarischen Grenze. Um die dortige Polizei zu entlasten, werden Migranten aus dem Burgenland zur Erstregistrierung in die Steiermark gebracht - wie berichtet zur Dienststelle am Grazer Paulustor, aber eben auch nach Spielfeld.