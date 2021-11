Über 800 Asylwerber kamen von Grenze nach Graz

44 Bustransporte in die Landeshauptstadt

Die am stärksten vertretene Nation war Syrien mit 267 Personen, gefolgt von Afghanistan mit 177 und Bangladesch mit 174. Zwischen Ende Mai und Ende September fanden 44 Bustransporte in die steirische Landeshauptstadt statt. Auch in Spielfeld besteht die Möglichkeit einer solchen Registrierung. FPÖ-Nationalratsabgeordneter Hannes Amesbauer sieht durch diese Zahlen „den anhaltenden Asyldruck“ bestätigt und fordert einmal mehr eine konsequente Zurückweisung.