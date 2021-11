Grenz-Ansturm: Russland sieht Schuld beim Westen

Tausende Migranten stehen in Weißrussland an der Grenze zu Polen und wollen Asyl in der EU beantragen, viele von ihnen in Deutschland. Das Problem müsse auf Grundlage internationalen humanitären Rechts gelöst werden, sagte Lawrow. Weißrussische Politiker kündigten am Dienstag Hilfslieferungen in die Grenzregion an. Machthaber Alexander Lukaschenko steht in der Kritik, die Migranten gezielt einfliegen zu lassen und in die EU durchzuschleusen, um sich für Sanktionen des Westens zu revanchieren.