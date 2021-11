Nach Verfolgungsjagd Endstation Justizanstalt

Am Donnerstagnachmittag widersetzte sich ein Halleiner, nach dem bereits gefahndet wurde, in Salzburg der erneuten Anhaltung durch eine Zivilstreife. Dabei mussten sich die Polizisten durch einen Sprung vor dem davonrasenden Lenker in Sicherheit bringen. Die filmreife Verfolgungsjagd über die Aigner Straße konnte erst von einem stadteinwärts fahrenden Streifenwagen gestoppt werden. Im Pkw fand man diverse Suchtgiftutensilien. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.