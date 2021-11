S18: Bei Bundeskanzler um Schützenhilfe angesucht

Lange hatten die Vorarlberger in Wien darauf gedrängt, dass Österreich die bilateralen Verhandlungen mit der Schweiz in Sachen Rhesi aufnimmt. Erste Gespräche für das Hochwasserschutzprojekt „Rhesi - Rhein Erholung Sicherheit“ seien bereits über die Bühne gegangen, eine weitere Runde stehe im Dezember an, informierten der Kanzler und Landeshauptmann Markus Wallner nach ihrem Arbeitsgespräch am Donnerstagvormittag.