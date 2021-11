Mit neuem Gas auf der Jagd nach Corona-Aerosolen

Coronaviren breiten sich hauptsächlich über Tröpfchen und über die noch kleineren Aerosole aus - feinste feste oder flüssige Partikel, die längere Zeit in der Luft schweben können. In nicht ausreichend belüfteten Innenräumen wird das Virus daher leicht übertragen. An der TU Graz wurde ein Verfahren mitentwickelt, mit dem sich Virenbewegungen in Innenräumen nachstellen lassen, teilte die Universität am Donnerstag mit.