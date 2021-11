ÖFB-Training in Klagenfurt mit vollem 24er-Kader

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat am Mittwochabend erstmals in dieser Woche in Klagenfurt seinen vollen 24-Mann-Kader zur Verfügung gehabt. Auch Rapid-Stürmer Ercan Kara, der am Vortag noch aus Gründen der Belastungssteuerung gefehlt hatte, trainierte auf dem Trainingsplatz neben dem Wörthersee-Stadion mit der Mannschaft. Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Israel steht am Donnerstagabend (17 Uhr) noch das Abschlusstraining im Stadion auf dem Programm.