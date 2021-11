Corona-Schutzimpfung: Neuer Nebenwirkungsbericht

Mehr als elf Millionen Impfungen wurden bislang im Land verabreicht. Begleiterscheinungen wie Kopfschmerzen und Müdigkeit (jeweils etwa 53 Prozent) traten nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen, kurz BASG, neben Reaktionen an der Einstichstelle nach einer Impfung gegen das Coronavirus am häufigsten auf, gefolgt von Muskelschmerzen oder Unwohlsein (44 Prozent), Fiebrigkeit (33 Prozent), Gelenkschmerzen (26 Prozent), Schüttelfrost (32 Prozent) und Fieber über 38 Grad (acht Prozent). „Die Mehrheit war in der Intensität mild bis moderat und verschwand binnen weniger Tage“, heißt es in dem Bericht.