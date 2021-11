Steirischer Umweltkrimi: Heute bin ich mal korrupt

In der von meiner Kollegin Barbara Winkler nach monatelanger Recherche aufgedeckten Affäre um UVP-Verfahren zu steirischen Großprojekten gibt es Hinweise, dass dies im Fall der vier Tatverdächtigen auch so gewesen sein könnte: langsam in die grausliche Grauzone zwischen Freunderlwirtschaft und Strafgesetzbuch hineingeglitten. Die Justiz wird dies aufklären, bis dahin gilt fürs UVP-Quartett die Unschuldsvermutung.