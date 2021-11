Weitere Festnahmen nach Messerattacke in Cannes

Ermittlungen auch in Italien

Die Ermittlungen zogen auch Kreise über die Staatsgrenze hinweg. Die italienische Polizei durchsuchte am Dienstag eine Wohnung in Neapel, in der der Algerier gewohnt hatte, wie italienische Medien berichteten. Der Mann war 2008 in Cagliari auf Sardinien eingetroffen und erhielt 2011 eine Aufenthaltsgenehmigung. Die in Neapel durchsuchte Wohnung teilte er mit anderen Migranten. Seit über einem Jahr war er nach Frankreich umgezogen.