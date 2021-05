Nantes: Messerangriff und Schüsse auf Polizisten

Nahe der französischen Großstadt Nantes ist am Freitagvormittag eine Polizistin bei einem Angriff mit einem Messer verletzt worden. Dabei soll sich der Mann die Dienstwaffe der Beamtin geschnappt haben. Nach kurzer Flucht konnte der Täter festgenommen werden. Dabei seien zwei weitere Polizisten angeschossen und an Hand und Arm verletzt worden, so die Gendarmerie Nationale.