Steht Cristiano Ronaldo vor Abschied von ManUtd?

Es ist gerade einmal etwas mehr als zwei Monate her, dass die Fußball-Welt voller Verzückung von SEINER „Heimkehr“ gesprochen hat, dem Wiederaufleben einer in den 2000er-Jahren erfolgreich und spektakulär verlaufenen „Ehe“, der Hoffnung auf neue Hoch-Zeiten und Titelgewinne - und auf einmal malt man bereits beelzebübisch die Trennung von Cristiano Ronaldo und Manchester United an die Wand? Ja, tatsächlich …