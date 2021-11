Neben Haftstrafe droht auch die Einweisung

Wie in Mordfällen üblich ließ die Staatsanwaltschaft den Geisteszustand des mutmaßlichen Doppelmörders von einem Neuro-Psychiater untersuchen – beauftragt wurde der weithin bekannte Experte Peter Hofmann. Nun, sechs Monate nach der schrecklichen Bluttat, steht fest: Gottfried O. war laut „Krone“-Informationen damals zurechnungsfähig. Er war also bei vollem Bewusstsein, als er in der Nacht des 6. Mai seine Geliebte Helga B. (50) und ihre Mutter (76) erschoss. Der Experte attestiert dem 51-Jährigen aber eine Gefährlichkeit im Hinblick auf weitere schwere Straftaten und empfiehlt eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Straftäter nach Paragraf 21 Absatz 2 StGB.