Bis zu 36 Stunden: Längeres Warten auf Ergebnisse

Groß war der Run auf die Impfangebote am Wochenende - am Montag bildeten sich lange Warteschlangen vor den PCR-Testzentren. Während einer Übergangsphase können Einfach-Geimpfte in Kombination mit einem PCR-Test am Freizeitgeschehen teilnehmen. Bis das PCR-Ergebnis kommt, kann es allerdings dauern.