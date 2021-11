Aksel Lund Svindal kommt nach Bruck

Restplätze sind noch zu haben

Zur Vorpremiere in Bruck an der Großglocknerstraße haben sich neben Aksel Lund Svindal höchstpersönlich bereits über 200 Fans angekündigt. „Wir waren so schnell ausverkauft, dass wir beschlossen haben, einen weiteren Saal zu öffnen“, erzählt Stefan Höhl, Betreiber des Dieselkinos in Bruck. Rund 140 zusätzliche Plätze wird der zweite Saal bieten. „Noch sind ein paar wenige frei“, so Höhl.